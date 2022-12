Tragedia sfiorata alcuni giorni fa in Carabao Cup in occasione di Manchester City-Liverpool (3-2 il finale). Venti minuti dopo il fischio d’inizio all’Eithad Stadium, una tifosa 15enne dei Citizens è stata colpita alla testa da una bottiglia contenente birra e monete: forte l’impatto che le ha procurato un trauma cranico.



A denunciare il tutto è stato il padre sui social: “Mia figlia rimarrà sfregiata a vita - l’annuncio -. Incontreremo i dirigenti del Manchester City in settimana per cercare di ricostruire la faccenda. Chiediamo qualsiasi informazione che ci aiuti a rintracciare il responsabile”. La polizia è già all’opera con l’obiettivo di identificare il colpevole. Intanto l’ad del Liverpool ha chiamato la famiglia per porgere le scuse del club Reds: è assai probabile infatti, che la bottiglia sia stata lanciata dalla tifoseria ospite.