Il Manchester City è nuovamente sotto accusa. Secondo quanto riportato dal Times, che cita un rapporto della UEFA risalente al 2020 ma che è mai stato pubblicato, i fondi dei Citizens sono stati finanziati dagli Emirati Arabi sotto forma di sponsorizzazioni fittizie per circa 30 milioni di sterline tra il 2012 e il 2013. L’organo di controllo finanziario della UEFA ha concluso che i pagamenti, che sarebbero dovuti arrivare dalla società di telecomunicazioni di proprietà degli Emirati Arabi Uniti, denominata Etisalat, erano in realtà “finanziamenti azionari camuffati”.



IL CASO - Il denaro proveniva effettivamente dagli Emirati Arabi Uniti, il che rappresentava una violazione delle regole del massimo organo continentale. Il City è stato giudicato colpevole di “gravi violazioni” del regolamento sul fair play finanziario dalla UEFA tra il 2012 e il 2016 e ha ricevuto una squalifica di due anni dalla Champions League. Tuttavia, hanno presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che ha annullato il divieto e ridotto la multa di accompagnamento da 30 milioni di euro a 10 milioni di euro.



LO SCONOSCIUTO FINANZIATORE - Il rapporto prosegue specificando che, in un’udienza disciplinare UEFA, l’avvocato del City ha nominato la persona che ha pagato il denaro come Jaber Mohamed, affermando che lo stesso “si occupava di fornire servizi finanziari e di intermediazione a entità commerciali negli Emirati Arabi Uniti”. La cifra corrisposta doveva far parte di una sponsorizzazione divisa in due rate e tali pagamenti fanno parte delle 115 presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League.