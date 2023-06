Le offerte multimilionarie del calcio saudita non cessano. L’aveva dichiarato Hafez Al-Medlej, leader del calcio saudita intervistato dal quotidiano Koura, mettendo in guardia l’Europa e spiegando le ambizioni di tutte le squadre del campionato arabo di ingaggiare le più grandi stelle del calcio europeo. E l’Al Hilal sta spingendo per convincere Bernardo Silva, neo campione d’Europa con il Manchester City, a sposare la causa araba.



INGAGGIO MONSTRE – Secondo quanto riportato da CBS Sports, il club saudita ha fatto pervenire una proposta da 40 milioni di euro netti a stagione, più bonus a salire per arrivare a una cifra molto vicina ai 46 milioni. Pronto il contratto per il lusitano che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sullo sfondo rimangono vive le piste che portano al Barcellona e al Paris Saint-Germain. Allo stato attuale dei fatti, Bernardo Silva ha un contratto sino al 30 giugno 2025 con i Citizens.