I negoziati fra brasiliani e Citizens per il trasferimento di Kayky e Metinho in Inghilterra vanno avanti da mesi, perciò le rispettive parti stanno valutando se mettere in piedi una collaborazione più proficua.

Stando a Globo Esporte, ile lastanno pensando ad una partnership di ampio respiro che da un lato consentirebbe di avere un controllo sui migliori talenti del club brasiliano per poi portarli in Premier; dall'altro favorirebbe l'ingresso nel club carioca di giocatori tesserati per le undici società che fanno riferimento alla holding della(Girona, Troyes e New York City le più famose). ​