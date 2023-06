Achraf Hakimi è il nuovo obiettivo del Manchester City per la fascia destra. Il futuro in dubbio di Kyle Walker e la partenza forzata di Joao Cancelo (negli ultimi mesi in prestito al Bayern Monaco) spingono Guardiola sul marocchino, in scadenza con il PSG nel 2026. È quanto sostiene Marca, precisando che lo scenario resta complicato proprio per la lunghezza dell'accordo con i parigini.