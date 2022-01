Il Manchester City ha fretta di individuare una soluzione per rinforzare il proprio reparto d'attacco: Erling Haaland è il grande sogno per la prossima estate ma la concorrenza è agguerrita. Secondo i media inglesi, Guardiola starebbe premendo per Patrik Schick del Bayer Leverkusen, per cui è pronta un'offerta di 50 milioni di euro.