Il mercato internazionale entra sempre nel più vivo. Non solo le piste che portano all'Arabia Saudita come meta dei sogni ma anche i top club europei stanno avanzando e concretizzando le prime proposte per dar forma alle rose della prossima stagione.- sia in entrata che in uscita -Tra le questioni che più attanagliano il mercato dei Citizens, oltre alla sostituzione di Gundogan e Bernardo Silva, ormai indirizzati verso altri lidi (con Rice e Kovacic obiettivi primari per il centrocampo di Guardiola), c'è da risolvere il nodo centrale difensivo.. L'Interesse verso il centrale croato non nasce nelle ultime ore, anzi. La squadra Campione d'Inghilterra sta monitorando il giocatore da mesi, sempre più convinta che possa essere il colpo che permetta alla retroguardia degli Sky Blues di fare il definitivo salto in avanti. E, secondo quanto filtra dalle ultime indiscrezioni in Germania, la proprietà del City si sta avvicinando sempre più alle richieste del Lipsia (pari a 100 milioni).Stando alle ultime ore, infatti, dopo una prima offerta rifiutata pari a 80 milioni,. Un affare che, quindi, tra bonus e ingaggi, supererebbe i 100 milioni richiesti dal Lipsia. La trattativa sta entrando sempre più nel vivo e, con il club tedesco propenso ad ascoltare le volontà del giocatore che, a detta della stampa tedesca, ha già informato i vertici della sua decisione di trasferirsi, direzione Manchester. La società teutonica ha già individuato il suo sostituto - Castello Lukeba, 20enne centrale franco-angolano del Lione - ed è pronta ad accogliere la richiesta di Gvardiol e del City. 100 milioni pronti a essere investiti per il prossimo difensore più pagato di sempre, scalzando nella classifica gli 87 milioni investiti dallo United - e versati nelle casse del Leicester - per Harry Maguire.