Manchester City-Real Madrid: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

È il terzo anno di fila che Blancos (che hanno eliminato il Lipsia) e Citizens (vittoriosi nel doppio confronto con il Copenhagen) si affrontano nella massima competizione UEFA. Si riparte dal fantastico 3-3 del Bernabeu.• Partita: Manchester City-Real Madrid• Data: mercoledì 17 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Amazon Prime Video• Streaming: Amazon Prime Video

Il match tra Real Madrid e Manchester City, valido per il ritorno dei quarti di Champions, si può guardare in diretta tv esclusiva con l'app di Prime Video, disponibile per gli abbonati tramite smart tv, console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick. Non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro dell'evento, ma è possibile sottoscrivere un periodo di prova gratuito.LE PROBABILI FORMAZIONI:Ortega Moreno; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, Stones; Rodri, Kovacic, Bernardo Silva; Grealish, Foden; Haaland. All. Guardiola

Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti