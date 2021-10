Raheem Sterling esce allo scoperto. In un'intervista al Financial Times l'attaccante classe '94 ha aperto alla possibilità di lasciare il Manchester City: "Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto giocare all'estero prima o poi, per vedere come avrei affrontato una nuova sfida. Se ci fosse l'opportunità di trasferirmi lo farei anche subito. Il calcio per me è la cosa più importante, ci sono obiettivi che mi sono prefissato quando ero più giovane e tra i miei sogni c'è quello di giocare in un altro Paese.



DIVERTIRSI - "L'unico campionato che conosco è la Premier League, ma non sono una persona che si lamenta e vado avanti con il mio lavoro come ho sempre fatto. Non vedo l'ora di continuare a giocare e segnare con regolarità; il calcio è sempre stata la cosa più bella per me, per essere felice devo giocare e divertirmi".