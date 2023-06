Arrivano importanti novità di mercato dall'Inghilterra che riguardano in qualche modo anche il futuro di Andrè Onana. Il portiere dell'Inter è infatti finito nel mirino non solo del Chelsea ma anche del Manchester United. Secondo quanto riportato però dal Daily Star, i Red Devils sembrano decisi a fare all-in su Pickford: il portiere della Nazionale inglese e dell'Everton è infatti il principale candidato per essere l'erede di David De Gea. Il Manchester United è pronto a presentare un'offerta da 45 milioni di sterline.