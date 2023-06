Il Manchester United sta negoziando la concessione dell’esclusiva al consorzio guidato dallo sceicco del Qatar Jassim bin Hamad al-Thani, nell’ambito delle trattative per la cessione dei Red Devils per oltre 6 miliardi di dollari (ben oltre i 5,5 miliardi di euro). Lo riporta l’agenzia Reuters. L’offerta del Qatar è attualmente vista dai Glazer come maggiormente remunerativa rispetto a quella presentata dal miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe, patron del colosso del settore chimico Ineos.