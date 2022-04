Il Manchester United ha nel mirino il difensore del West Ham Issa Diop come piano B nel caso non riuscisse a ad arrivare a Pau Torres per la prossima estate. Il difensore centrale spagnolo è l'obiettivo di diversi top club e diventerà impossibile se i red devils non si dovessero qualificare alla prossima edizione della UEFA Champions League. Lo riporta fichajes.net.