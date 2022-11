La partenza di Cristiano Ronaldo ha lasciato anche qualche strascico di nostalgia all'interno del Manchester United. In particolare, come riportato da Goal.com, Casemiro si è detto triste di veder partire un giocatore così importante, che, tra l'altro, era stato suo compagno anche al Real Madrid. Il centrocampista brasiliano ha dichiarato: "Non ho avuto contatti con lui, ma Cristiano Ronaldo è un grande giocatore e sa quale sia la cosa migliore per la sua carriera". Proseguendo, il mediano ha aggiunto: "Ovviamente siamo tristi che un giocatore come lui se ne vada. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro, tranne per quando giocherà contro di me".