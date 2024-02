Fiorentina in ansia per Amrabat: rischia di sfumare un incasso top

Dopo essere stato tra i migliori giocatori del Mondiale in Qatar per Sofyan Amrabat il salto in una big europea sembrava la naturale conseguenza di una crescita esponenziale. A maggior ragione in Premier League si gioca un calcio intenso e molto combattuto, caratteristiche che sono nel repertorio del nazionale marocchino. A spuntarla sulla concorrenza era stato il Manchester United in prestito molto oneroso da 9 milioni di euro con diritto di riscatto ad altri 20 (più eventuali 5 di bonus).

Le difficoltà di ambientamento per Amrabat sono state anche più ampie delle previsioni. Il 27 ebbe mediano ha raccolto 18 gettoni in questa stagione senza mai convincere pienamente. L’ultima presenza da titolare risale addirittura al 2023.Il Manchester United prenderà una decisione definitiva tra un mese ma si va verso la separazione in estate. Con rimpianti ampi da ambo le parti.