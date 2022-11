L'eco mediatica scatenata dall'intervista di Cristiano Ronaldo in cui l'asso portoghese ha attaccato direttamente il suo club, il Manchester United, il suo allenatore Ten Hag e i dirigenti che hanno provato, a suo dire, a forzarne la cessione in estate, ha lasciato il segno e ha costretto i Red Devils a diramare un comunicato ufficiale in risposta attraverso il sito web e i canali social societari. Un comunicato un cui si preannuncia che ci saranno conseguenze.



IL COMUNICATO

"Il Manchester United, ha preso atto della copertura mediatica relativa all'intervista concessa da Cristiano Ronaldo. Il club prenderà in considerazione una risposto solo dopo che tutti i fatti siano stati delineati.

Il nostro focus rimane quello di prerarci per la seconda parte della stagione e continuare con questo slancio, con convinzione e rafforzando l'unione che si sta creando fra giocatori, manager, staa e tifosi"