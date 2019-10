Peggior partenza in campionato degli ultimi 30 anni per il Manchester United, atteso dal derby d'Inghilterra contro il Liverpool primo in classifica domenica a Old Trafford senza l'infortunato Pogba.



I tifosi contestano la proprietà statunitense Glazer e il dirigente Woodward, ma a pagare può essere l'allenatore norvegese Solskjaer, a rischio esonero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il candidato numero uno per sostituirlo è l'italiano Allegri (ex Juventus).