Il Manchester United è in cerca di un portiere per il post De Gea, con lo spagnolo in scadenza a giugno 2023. I Red Devils valutano alcuni profili più economici come quello di Yan Sommer del Borussia Monchengladbach, ma il sogno rimane Diogo Costa del Porto. Come riporta Mundo Deportivo, però, il club portoghese non intende lasciare partire il suo numero 1 a gennaio, mentre in estate la soluzione più fattibile è quella del pagamento della clausola di 75 milioni.