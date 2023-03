Il Manchester United sta lavorando per pianificare la propria squadra per la prossima stagione, con l'obiettivo di diventare un candidato per vincere la Premier e la Champions League. Secondo il Daily Mail, i Red Devils hanno fissato quattro obiettivi principali: Frenkie De Jong del Manchester United, Jude Bellingham del Borussia Dortmund, Harry Kane del Tottenham e Victor Osimhen del Napoli.