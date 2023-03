Svolta in arrivo per il futuro del Manchester United. Come spiegato dal Telegraph, la famiglia Glazer avrebbe posticipato all'estate il termine ultimo per definire la cessione. La valutazione totale del club si aggira sui 4 miliardi di euro, ma gli attuali proprietari vogliono ottenere una somma superiore: resta in pole la qatariota Nine Two, guidata da Jassim Bin Hamad Al Thani, disposta a toccare i 5 miliardi, e il gruppo Ineos dei fratelli Ratcliffe.