Grandi manovre in vista per il Manchester United, che prepara un mercato importante per tornare a competere con i cugini del Manchester City e per sorprendere in Champions League. La rosa sarà molto probabilmente rivoluzionata e molti giocatori potrebbero fare le valigie; tra questi c'è Fred, centrocampista brasiliano che piace molto al Fulham e che ha un contratto in scadenza nel 2024.