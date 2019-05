La rivoluzione del Manchester United è cominciata. La delusione dovuta all'esclusione della prossima Champions League ha innescato un valzer in uscita senza precedenti: Solskjaer ha deciso di aprire la porta a sei giocatori in rosa che potrebbero cercare fortuna altrove.



ESUBERI - Nella lista dei vendibili, secondo Manchester United Evening News, sono finiti Antonio Valencia e Ander Herrera (già tagliati sul sito ufficiale); ci sono Matteo Darmian e Marcos Rojo e per l'attacco Alexis Sanchez e Romelu Lukaku.