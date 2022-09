Contestata da anni e messa alle strette dalla tifoseria, ora la famiglia Glazer starebbe pensando di vendere il Manchester United. Secondo fonti inglesi, il prezzo del club sarebbe di 3,75 miliardi di sterline. Non sarebbe però la vendita record in Inghilterra, visto che, solo pochi mesi fa, il Chelsea è stato venduto al gruppo Boehly per 4,25.