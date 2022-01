The Athletic rivela il clamoroso retroscena del mancato passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester City. La colpa sarebbe di Raheem Sterling. I Citizen stavano per cedere l'esterno inglese al Barcellona per far posto all'asso portoghese ma la trattativa saltò per la volontà del calciatore di rimanere. Così l'ex Juventus, che voleva lasciare i bianconeri, si propose al Manchester United, suo ex club, dove fu accolto a braccia aperte.