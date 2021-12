Ralf Rangnick, dopo l'annuncio di due collaboratori nella conferenza stampa di ieri, vuole aggiungere un altro membro al staff. Secondo il Mirror, Helmut Gross, 75 anni ex ingegnere, potrebbe tornare a lavorare con il tecnico tedesco che ai tempi del Lipsia aiutò a far emergere il talento di Timo Werner, proprio questo aspetto è stato visto come un modo per poter convincere la punta tedesca del Chelsea a trasferirsi all'Old Trafford.