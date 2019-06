Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Crystal Palace ha rifiutato un’offerta di 45 milioni di euro presentata dal Manchester United per l’acquisto di Aaron Wan-Bissaka. Il terzino inglese, nato a Londra nel 1997, nonostante la giovane età ha impressionato gli addetti ai lavori per la maturità e la costanza di rendimento. Nella stagione 2018/19 il giocatore ha messo a referto 39 presenze condite da 4 assist.

Il Manchester United, alla ricerca di un terzino destro che possa prendere l’eredità di Antonio Valencia giunto al termine della sua decennale carriera con i Red Devils, ha puntato fortemente giocatore ma l’offerta non è stata ritenuta congrua.

Il Crystal Palace, infatti, valuta Wan-Bissaka non meno di 65 milioni di euro forte di un contratto con giocatore in scadenza al 30 giugno 2022.