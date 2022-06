Da Sky Sports UK arrivano indiscrezioni di tenore completamente opposto rispetto a quelle rimbalzate nelle ultime ore dal Portogallo in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. Per l'emittente inglese, il campione di Madeira non avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria dopo appena una stagione ed è pronto a proseguire la sua avventura al Manchester United.