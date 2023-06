Il Manchester United non ha mai mollato la presa da Mason Mount, e ora è arrivato al traguardo per l'arrivo del centrocampista dal Chelsea. Affare ai dettagli, secondo la stampa inglese. Operazione da circa 63 milioni di euro più altri 6 di bonus. Negli ultimi giorni c'è stato un faccia a faccia decisivo tra i dirigenti dei due club per chiudere quasi del tutto la trattativa. Tra il giocatore e lo United è tutto a posto già da qualche settimana: tra le parti c'è un'intesa verbale che sarà presto siglata anche con la firma sul contratto.



NO CAICEDO - Mount firmerà un contratto di cinque anni con il Manchester, la scadenza sarà fissata per giugno 2028 e nei prossimi giorni verranno effettuate le visite mediche. L'arrivo del classe '99 dovrebbe escludere tentativi per Moises Caicedo del Brighton, profilo che piace a molti club di Premier League e che nelle scorse settimane era stato accostato anche allo United. Il Manchester aveva un obiettivo e ora lo sta chiudendo, Mount è sempre stato il primo nome nella della lista.