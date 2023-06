Il Manchester United è sempre più vicino a Moises Caicedo, centrocampista attualmente in forza al Brighton di De Zerbi. Secondo quanto riportato da The Athletic, la dirigenza dei Red Devils ha già incontrato l’entourage del giocatore per mostrare il progetto tecnico della prossima stagione. Il Chelsea sta trattando da tempo il giocatore e sta monitorando il tentativo dello United.