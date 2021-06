Il Manchester United mette le mani su Jadon Sancho. Secondo la Bild, il club inglese ha trovato l'intesa col Borussia Dortmund sulla base di 85 milioni di euro, destinati a salire fino a 95 coi bonus. Una trattativa lunghissima per uno dei migliori talenti espressi dal calcio inglese negli ultimi anni, iniziata di fatto un'estate fa - senza che i due club riuscissero a raggiungere un accordo sugli oltre 100 milioni pretesi all'epoca dalla società tedesca - e proseguita in questi giorni.



Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, Sancho era approdato in Bundesliga nell'estate 2017 per poco meno di 8 milioni di euro e si appresta a fare ritorno in Inghilterra dopo 50 gol e oltre 60 assist in 137 partite con la maglia del Borussia Dortmund.