Harry Kane resta in cima alla lista degli obiettivi del Manchester United per l'estate 2023. A scriverlo è l'edizione odierna di The Guardian, secondo la quale l'attaccante e capitano del Tottenham è ancora oggi l'obiettivo numero uno dei Red Devils per rinforzare il reparto avanzato. Nelle prossime settimane - si legge - lo United tenterà un affondo e, solamente in caso di fumata nera, dirotterà le sue attenzioni su altri profili, a partire da Victor Osimhen del Napoli.