Il primo obbiettivo per i Manchester United è Frank Kessie. Il The Mirror scrive che a gennaio, con le ormai sicure partenze di Fred e McTominay e con le preoccupazioni per l'infortunio di Pogba, il reparto sicuramente da rinforzare è sicuramente il centrocampo. Vista la necessità dello United e il Milan che sembra intenzionato a mettere sul mercato Kessie, per via delle difficoltà sul rinnovo, diventerebbe il rinforzo ideale per i Red Devils.