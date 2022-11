A Manchester cala il tramonto sull'era Glazer. Dopo 17 anni e il passaggio di consegne tra il padre Malcolm - morto nel 2014 a 86 anni - e i figli Joe e Avram,, attraverso un comunicato ufficiale nel quale spiegando di voler "esplorare alternative strategiche per il club". Tradotto: aspettiamo offerte. Anzi, lo dicono chiaramente: "Il Consiglio prenderà in considerazione anche nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni".- Il Manchester United è valutato poco più di 5 milioni di euro e. Nel 2012, due anni prima della scomparsa di Malcolm Glazer, la famiglia aveva già ceduto una quota di minoranza continuando però ad avere il controllo del club mantenendo quasi tutti i diritti di voto. Non è escluso che i Glazer decidano di non vendere tutte le quote dello United, ma far entrare nuovi investitori per mettere mano alla ristrutturazione dell'Old Trafford e rilanciare la squadra a livello internazionale.- Nell'ultimo periodo infatti i risultati dei Red Devils non sono stati un granché. La vittoria della Premier League manca da dieci anni,. E proprio lui è entrato in prima persona nella trattativa che aveva riportato Ronaldo allo United: "Non potevo vederlo con la maglia del City". A proposito: la risoluzione con Cristiano è stato il possibile ultimo atto della gestione Glazer. Il Manchester United è in vendita, presto si volterà pagina.