L'ex bandiera dei Red Devils, Omar Hargreaves, opinionista della BT Sport, ha detto la sua alla TV inglese sul futuro centravanti del Manchester United: "Cavani? Devo schierarmi con lui. È un grande marcatore e ha un buon rapporto tra gol e minuti giocati. È tra i migliori in questo senso. Tutti vorremmo avere Haaland là davanti, ma se ho già Cavani è necessario spendere 100 milioni su un giocatore? Lo United ha bisogno di un terzino destro, un centrocampista e un difensore. Se il Matador avesse giocato di più, non ho dubbi che già avrebbe fatto 25 gol", queste le parole dell'ex centrocampista in favore dell'uruguagio.