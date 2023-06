Il Manchester United molla Harry Kane. Ne è certo The Guardian, secondo il quale i Red Devils hanno deciso di accantonare definitivamente la pista che porta all'uragano inglese. Fino a qualche giorno fa il bomber del Tottenham, classe 1993, era l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco di Ten Hag ma la dirigenza ha deciso di puntare su profili più giovani ed economici. Niente United per Kane, il cui futuro sarà quindi fra Londra (permanenza al Tottenham), Madrid o Parigi.