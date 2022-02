ESPN rivela che il Manchester United non avrebbe mollato la pista che porta a Declan Rice, nonostante il centrocampista inglese voglia rimanere al West Ham e rinnovare. Gli Hammers per cautelarsi vorrebbero non meno di 100 milioni di sterline. I Red Devils in ogni caso continuano a sondare anche le piste che portano ad Amadou Haidara del RB Lipsia e Kalvin Phillips del Leeds.