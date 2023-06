Harry Maguire è in procinto di lasciare il Manchester United. Il difensore inglese non rientra nei piani di Ten Hag e cambierà casacca la prossima stagione. Fra le squadre interessate c'è il Newcastle che, come riporta il Sun, è intenzionato a prenderlo solo in prestito. I Red Devils invece cercheranno di cederlo solo a titolo definitivo.