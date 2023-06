Nonostante i due rilanci, il Manchester United non ha ancora trovato l'accordo con il Chelsea per Mason Mount, il grande obiettivo di questi giorni. E secondo The Guardian, il Bayern Monaco nelle ultime ore ha intensificato i contatti ed è anche disposto ad accontentare la richiesta di oltre 75 milioni di euro dei Blues. I Red Devils, comunque, non hanno mollato la pista e sono ancora in corsa.