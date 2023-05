La stampa inglese nelle ultime settimane ha rilanciato l'interesse del Manchester United per il portiere dell'Inter, André Onana, ma l'allenatore dei Red Devis, Erik Ten Hag, parlando in conferenza stampa ha aperto alla conferma in porta dell'attuale estremo difensore David De Gea che è ufficialmente in scadenza di contratto a fine anno: "Io vorrei che restasse con noi. La trattativa per il rinnovo è iniziata".