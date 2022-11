Il nome del momento ad Old Trafford è quello di Alejandro Garnacho. Il classe 2004, dopo la prima rete in Premier League, decisiva per la vittoria sul Fulham, inizia a valutare le scelte per il prossimo futuro. Secondo quanto riportato da 90 Min, il Manchester United già dalla scorsa estate è in trattativa con gli agenti del giocatore. I Red Devils si dicono ottimisti sulla sua permanenza, nonostante le sirene di mercato.