Come riporta il Mail, il Manchester United è persuaso dall’idea di abbandonare la corsa al rialzo intrapresa dal Crystal Palace per Aaron Wan-Bissaka. Il team londinese chiede 50 milioni di euro più 6 di bonus per lasciare partire il giovane terzino classe 1997. L’offerta del Manchester è ferma a 40 milioni subito più 16 di bonus. In caso non si trovasse la quadra, i Red Devils andrebbero sicuri su Max Aarons, terzino destro classe 2000, di proprietà del Norwich.