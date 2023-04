Un posto in Champions League e la finale di FA Cup contro il City, che si giocherà all'inizio di giugno, sono i due grandi obiettivi della stagione del Manchester United. Inoltre, i Red Devils si stanno muovendo sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo il Sun, il principale nome per la difesa è quello di Vanderson. Il terzino destro del Monaco è il profilo scelto da Ten Hag per aumentare la qualita della linea difensiva, dato che Wan Bissaka non ha convinto l'allenatore olandese. Il suo prezzo si aggira intorno ai 50 milioni di euro.