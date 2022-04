Alla fine della partita tra Manchester United e Chelsea, il tecnico dei Red Devils Ralf Rangnick è intervenuto in conferenza stampa del futuro di Cristiano Ronaldo: "Ne parleremo io, Ten Hag e la dirigenza. Cristiano ha ancora un anno di contratto e bisogna scoprire cosa vorrà fare lui. Non ho ancora parlato con Erik e dunque non ha senso discuterne ora".