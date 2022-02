L'allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato ad Amazon Prime prima della gara contro l'Atletico Madrid:



"Dobbiamo avere un alto livello di performance sia fisico che mentale, dobbiamo essere bravi a tenere la palla. Ronaldo gioca in quella posizione da quanto è arrivato, non vedo il problema. Lui fa sempre del suo meglio e deve rimanere sempre vicino alla porta per far gol soprattutto stasera"