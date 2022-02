Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ha spiegato in conferenza stampa il mancato impiego di Donny Van de Beek, rivelando: "​Alla fine, è una questione di concorrenza"



"Come Paul Pogba, lo vedo al centro del campo come una delle 6 o 8 posizioni e abbiamo un bel po' di altri buoni giocatori in quelle posizioni, quindi non ha ottenuto molto tempo di gioco.Ma questo non significa che non sia abbastanza bravo per la Premier League o il Manchester United".



"Sono abbastanza sicuro che otterrà il suo tempo di gioco all'Everton e mostrerà che tipo di qualità può essere.È una persona fantastica e nelle ultime nove o dieci settimane, quando l'ho conosciuto, sono pienamente consapevole che è un fantastico giocatore di squadra e gli auguro tutto il meglio".