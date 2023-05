Il Manchester United ha nomi importanti nel reparto offensivo: Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony Martial e Rashford. L'obiettivo è quello di inserire un bomber da oltre venti gol a stagione, per questo si osservano da vicino giocatori come Harry Kane, Kolo Muani e Victor Osimhen. Necessariamente, dovesse arrivare uno dei nomi precedentemente citati, uno o due giocatori dovranno lasciare Old Trafford. Secondo quanto riporta la Bild, Jadon Sancho può fare ritorno al Borussia Dortmund, dopo che aveva lasciato il club tedesco nel 2021 per 73 milioni di sterline. Il suo contratto con i Red Devils scade nel 2026, con l'opzione di un altro anno di rinnovo e il suo valore attuale è di circa 50 milioni.