Secondo The Mail, quest'estate metà della squadra del Manchester United finirà sul mercato. La stagione grigia della squadra inglese ha fatto pensare alla dirigenza che la soluzione migliore per Ten Hag è ristrutturare la squadra e ricominciare quasi da zero la prossima stagione. I candidati sono: Maguire, Lindelof, McTominay, Fred, Van de Beek, Martial, Wan-Bissaka, Eric Bailly e Alex Telles e De Gea.