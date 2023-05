Intervistato da Sky Sport Germania, l'attaccante del Manchester United in prestito dal Bayern Monaco, Marcel Sabitzer, ha parlato così riguardo al suo futuro e di un dialogo col tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel: "Finora, ovviamente, non c'è stato alcun contatto. Ognuno è concentrato sui propri obiettivi. In quale direzione andrà la questione, lo analizzeremo in seguito e discuteremo tutto con calma".