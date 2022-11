La stampa inglese fornisce un aggiornamento sul futuro di David De Gea. Sul portiere spagnolo del Manchester United, Erik Ten Hag non ha ancora sciolto i dubbi in vista della prossima stagione. I Red Devils continueranno a monitorare Diogo Costa, attualmente in forza al Porto, che però sembra un obiettivo sempre più lontano, dato il recente rinnovo di contratto firmato dal portiere portoghese.