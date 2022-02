Il Flamengo ha offerto una somma a otto cifre al Manchester United per il centrocampista Andreas Pereira, in previsione della scadenza del prestito a giugno.



Il brasiliano ha esordito con i Red Devils nel 2014, ma ha trascorso le ultime due stagioni in prestito.



E durante la sua esperienza in Italia con la Lazio non è riuscito ad impressionare, così la scorsa stagione è tornato in patria unendosi al club di Rio de Janeiro, con il quale ha realizzato cinque reti in 24 presenze e che ora vorrebbe ingaggiarlo a tempo indeterminato. Secondo quanto riportato da un giornale britannico, la cifra si aggira attorno a 12mln di sterline.