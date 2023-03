Il Manchester United sta già programmando la prossima stagione. Secondo il Sun sono ben 7 i giocatori che si devono conquistare il posto anche per il 2023/2024: si tratta di De Gea, Maguire, Sabitzer, Wan-Bissaka, Weghorst, McTominay e Martial. Per loro il futuro non è ancora deciso e, anzi, ten Hag vorrebbe piazzarli sul mercato.